とちぎテレビ 小山市は２５日、中国の海南島で１２月に開催される国際会議への参加を見送ると明らかにしました。 浅野正富市長や地元の中学生やおよそ２０人が参加する予定でした。 市の担当者は、日中関係の悪化に伴い安全確保への懸念が生じたのが理由としていて「子どもたちは楽しみに準備していたので非常に残念だ」と話しました。 市によりますと、参加を予定していたのは「第１回アジア湿地学校ネットワーク