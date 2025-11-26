とちぎテレビ 耳に障がいがあるアスリートの国際大会・デフリンピックは２５日に福島県のＪヴィレッジでサッカー女子の決勝を行い、上三川町出身でゴールキーパーを務めるキャプテンの伊東美和選手と、足利市出身の増田香音選手が代表入りした日本は、アメリカに０対４で敗れ銀メダルを獲得しました。 日本は、予選リーグを４勝１敗の２位で通過し、唯一敗れていたアメリカ相手に金メ