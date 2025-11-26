『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎。彼のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第4回は、濱田さんがどのように連載を執筆しているのかについて。＊＊＊皆さんこんにちは。濱田祐太郎です。今回は、目の見えない僕がどうやってこの連載の文章を書いているのかを紹介します。実は周りの人からもよく「濱田って目が見えてない状