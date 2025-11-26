三井ショッピングパーク ららぽーと・ララガーデン・ららテラスの各施設とラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザなど計37施設は、今年度の大晦日・元日の時間短縮営業および一部施設での元日休業を実施する。大晦日・元日の営業時間2025年の大晦日は、物販・飲食とも閉店時間が早まる。2026年の元旦に休館となるのは、ららぽーと新三郷、ララガーデン春日部、同 長町、ららテラスTOKYO-BAY、同 武蔵小杉、同 HARUMI FLAG