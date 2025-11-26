能登半島地震のあと、避難生活などが原因で亡くなった災害関連死について、石川県は新たに4人を認定すると決めました。石川県は遺族からの申請を受け、災害関連死について医師と弁護士からなる審査会で判断していて、25日、37回目の会合が開かれました。13人について審査が行われ、このうち、珠洲市の2人と志賀町と能登町のそれぞれ1人の合わせて4人を新たに災害関連死に認定すると決めました。石川県によりますと、複数回の移転で