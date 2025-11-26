スカイパックツアーズは、「BLACK FRIDAY TIME SALE」を11月20日午前11時から12月3日午後6時まで販売している。対象商品は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったダイナミックパッケージ「たす旅」。旅行代金に応じた割引クーポンを配布し、最大30,000円を割り引く。旅行対象期間は11月21日出発分から2026年3月28日帰着分まで。