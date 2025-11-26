今年度クマに襲われて死亡した人は13人にのぼり、過去最多の被害となっている（11月17日時点、環境省まとめ）。クマ問題を取材するライターの中野タツヤさんは「クマは『餌付け』によって人間を恐れなくなり、襲ってくる危険性が高まる。特に『迷惑観光客』による餌付け行為が世界的に問題視されている」という――。写真＝時事通信フォトヒグマの親子＝2025年7月13日、北海道知床半島 - 写真＝時事通信フォト■観光客の危険行為で