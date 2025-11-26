酒田市によりますと、26日の午前5時35分ごろ、高砂三丁目で体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されたということです。 現場は住宅地の道路上だということですが、その後の目撃情報はありません。警察が通学時間帯にパトロールを実施しました。 市は周辺の住民に対し「十分警戒し、建物の出入り口には必ずカギをかけて」と注意を呼びかけています。