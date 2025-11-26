◇欧州チャンピオンズリーグ・1次リーグ第5戦アヤックス0―2ベンフィカ（2025年11月25日オランダ・アムステルダム）アヤックス（オランダ）の板倉滉はホームのベンフィカ（ポルトガル）戦にフル出場したが、試合は0―2で敗れて5戦全敗となった。いずれも優勝経験がある名門同士の対決となったが、ここまでそろって4戦全敗。出場36チームでベンフィカは35位、アヤックスは36位と低迷していた。公式戦4試合ぶりの出場と