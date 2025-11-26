大関昇進の伝達を受け、口上を述べる安青錦（中央）。左は安治川親方＝26日午前、福岡県久留米市日本相撲協会は26日、大相撲初場所（来年1月11日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を福岡国際センターで開き、関脇安青錦（21）＝本名ダニーロ・ヤブグシシン、安治川部屋＝の大関昇進を正式に決めた。ウクライナ出身初の大関誕生となった。初土俵から所要14場所での大関昇進は、年6場所制となった1958年以降初土俵で琴