欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ第５戦（２５日＝日本時間２６日）、日本代表ＤＦ板倉滉（２８）の所属するアヤックス（オランダ）は名将ジョゼ・モウリーニョ監督が率いるベンフィカ（ポルトガル）に０―２で敗れて５戦全敗。出場３６チーム中、唯一の勝ち点ゼロで最下位に低迷している。４戦全敗同士の?裏天王山?で本来ＤＦの板倉は中盤のアンカーとして先発出場するも完敗。ここまでわずか１得点（１６失点）で