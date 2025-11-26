ドジャース・大谷翔平投手の等身大黄金像が２６日、金製品が一堂に会する展示販売会「大黄金展」が開催される東京・日本橋三越本店でお披露目された。金製品の製造、販売や貴金属の買い取り業務を行う株式会社ＳＧＣが大谷公認のもと、金箔（きんぱく）１４５０枚を使用して製作し、高さは約１・７メートル、参考価格は税抜き５０００万円（税込み５５００万円）だという。同社は、１２日には「等身大黄金のバッター大谷翔平