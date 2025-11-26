広島の栗林良吏投手（２９）が来シーズンから先発に転向する。リリーフ投手として１３４セーブ、５６ホールドを記録しながらプロ６年目での“大コンバート”は果たして吉と出るのか。デイリースポーツウェブ評論家の野田浩司氏は「最近は汲々とした投球」が目についていたと語り、「いいタイミングかもしれない」と今回の配置転換に理解を示した。◇◇栗林は入団１年目からの大活躍で実績は十分だし、技術的には完