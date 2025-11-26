静岡県下田地区消防組合は11月25日、30代の消防司令補が酒気帯び運転で検挙されたと発表しました。 消防司令補は11月22日未明、下田市内の飲食店でビールや焼酎を飲んだ後、自家用車を運転したということです。警察による呼気検査を受け、基準値を超えるアルコールが検出されました。 消防司令補は11月21日の勤務後、消防組合の同僚2人と一緒に酒を飲んだ後、「通常の状態に戻った」と判断し、自家用車に乗車。運転