車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。■鉄はいつから使われるようになったの?正解は、下にスクロールをしてチェック!■正解はこちら!鉄の歴史はたいへん古いものです。鉄の器が紀元前3000年のエジプトの遺跡からも発見されています。最初は隕鉄(いんてつ・鉄やニッケ