アトムが展開する「ステーキ宮」は、2025年11月25日から12月16日まで、福袋の予約受付を開始しています。「も〜たろ〜」の牛柄トートや割引クーポン券もオリジナルグッズと「宮のたれ」ボトル引換券、クーポン券が入ったお得な福袋の予約が数量限定で始まりました。紅白をイメージした縁起の良いスープボトルと3wayタンブラー、ステーキ宮の公式キャラクター「も〜たろ〜」をイメージした牛柄のバッグを用意。スープボトルとタンブ