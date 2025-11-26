ビリオンフーズが運営する「日本酒原価酒蔵 神保町店」と「個室居酒屋 天日 本厚木店」では、2025年11月26日から12月15日までの期間中、540円で120分間おでんが食べ放題となります。各店先着10人限定！ 期間中、「日本酒原価酒蔵 神保町店」「個室居酒屋 天日 本厚木店」の2店舗では、1日各店10人限定で120分おでん食べ放題（30分前ラストオーダー）を540円で楽しむことができます。アプリ会員対象の特別企画です。食べ放題となる