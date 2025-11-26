日本銀行が２６日発表した１０月の企業向けサービス価格指数（２０２０年平均＝１００、速報値）は１１２・１で、前年同月比で２・７％上昇した。プラスは５６か月連続。幅広い業種で人件費の上昇がサービス価格に転嫁される動きがあった。指数は、企業間で取引される輸送や広告などのサービスの値動きを示し、調査対象の１４６品目中、７割超の１０９品目が上昇した。上昇率は、前年同月が郵便料金の値上げの影響が大きかった