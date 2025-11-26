風邪などの予防のために秋や冬になると加湿器を使用する人も多いと思います。しかし実際、加湿器が原因となって肺炎になることがあるのをご存知ですか？ 加湿器肺炎が疑われるときにはどのような検査をおこなうのかについて、かつぬま内科クリニックの勝沼先生にメディカルドック編集部が聞きました。 監修医師：勝沼 伸英（かつぬま内科クリニック） 1997年帝京大学医学部卒業、日本大学医学部附属板橋病院第2内科（現・内