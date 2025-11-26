Image: Amazon この季節になると温泉に行きたい行きたいと日々呟いているわたしですが、時間も財布もなかなかままならないので、家の風呂に浸かって気分を紛らわせております。せこいマンションの風呂とはいえ、入浴剤を入れるか入れないかで気持ちよさは大違い。しっかり温まって疲れも取れるし、入浴後も湯冷めしにくいので、特に冬場は入浴剤が欠かせません。