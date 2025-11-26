26日朝、秋田市広面の市道でクマが目撃されました。付近には城東中学校があり警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと26日午前6時ごろ、秋田市広面字鍋沼の市道にクマ1頭がいるのを、車で通りかかった秋田市の30代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。周辺は住宅や病院、商業施設などが立ち並ぶ地域で、城東中学校までは約30メートルです。警察が住民に注意を