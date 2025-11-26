大栄環境が４日続伸している。２５日の取引終了後に、４万株（自己株式を除く発行済み株数の０．０４％）、または１億６０００万円を上限とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は１１月２６日から１２月１２日までで、企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブとして、将来的に譲渡制限付株式報酬を活用するために取得するという。 出所：MINKABU PRESS