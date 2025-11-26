26日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝156円17銭前後と、前日午後5時時点に比べ45銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝180円63銭前後と18銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース