25日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続伸し、前日比664.18ドル高の4万7112.45ドルで取引を終えた。複数のアメリカの連邦準備制度理事会（FRB）高官が雇用減速への懸念に言及していることから、市場ではFRBが次回12月の金融政策会合で追加利下げに踏み切るとの観測が持続し、景気浮揚につながるとの期待感から買い注文が膨らんだ。FRBの次期議長人事を巡り、アメリカのトランプ政権が国家経済会議のハセット委