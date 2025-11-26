事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。一部アーティストの高市早苗首相に対する「バカ」投稿に対し、苦言を呈した。ロックバンドGEZANのフロントマン、マヒトゥ・ザ・ピーポーが22日、自身のXを更新し、高市氏のポストを添付しつつ「マジでシンプルになんでこんなバカが国のトップなの？センス磨いてやるからGEZANの武道館こいよ。前売りか