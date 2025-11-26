ちょっとした気分転換にぴったりな清涼系アイテムをセリアで見つけました！フタを開けて鼻を近づけると、海外で人気のあのスッと抜ける香りにそっくりで、一瞬でシャキッとする爽快感がクセになります♡携帯しやすいサイズ感で、勉強や仕事中のリフレッシュに、外出時のお守りとしても重宝するアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リフレッシュスティック価格：￥110（税込）内容量：2ml販売ショップ：セ