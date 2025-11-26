知育玩具やパズルなども充実しているダイソーで、大人もハマってしまいそうな凄いパズルを発見しました！普通のパズルは組み立てるのがゴールですが、分解する楽しみも味わえるユニークなパズル。完成形はまるで氷のような立体的な形で、インテリア映えも抜群です♡程よい難易度で子供から大人まで楽しめますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：知育パズル（7）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード