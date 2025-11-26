ダイソーをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場で可愛すぎるスマホショルダーを発見しました！ダイソー商品とは思えないほど豪華な作りで、300円商品ですが即カゴINしてしまいました。ファッションのワンポイントになるほどデザインが良く、雑貨屋さんで売っているようなクオリティなんですよ。必見です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ショルダーストラップ（くしゅくしゅリボン、シート付き）価格：￥33