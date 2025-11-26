タレントのあらた唯が２４日、自身インスタグラムを更新。ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（２４日、トヨタアリーナ東京）でラウンドガールを務めたことを報告した。ブルーのワンピース姿でリングに立つ様子とともに「どの試合も目を離せない素晴らしい試合ばかりでした！会場の歓声の余韻がいまだ抜けず・・・再びラウンドガールをできたこと、嬉しかったです！ありがとうございました」と、綴った。井上拓真と