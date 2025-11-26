ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、今季を総括するオンライン会見を行い、前日に出場を表明した来年３月のＷＢＣについて言及した。注目の起用法については「まだ分からない。コミュニケーションを取らないといけないので何とも言えないですけど」と語り、二刀流での出場については未定であることを明かした。３０代で迎える２度目のＷＢＣ。チームリーダーとしての期待も担うことになる。侍ジャパ