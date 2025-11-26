四死球を出したセットアッパーに対して「罰金制度」を設けるべきだと、私は常々思っている。たとえば、8回に1点ビハインドで相手の攻撃を迎える場面。終盤で逆転するためにも、まずはセットアッパーが抑える。そんなプランを描いてみたものの、ふたを開けてみると先頭打者にいきなり四球。それだけならまだしも、続く2人の打者にも四球が続き、打たれてもいないのに、ノーアウト満塁というピンチを背負ってしまったら……。※