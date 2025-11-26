「新幹線」の車内では、さまざまな人が乗り合わせるだけに、お互いに配慮することが重要だ。しかしながら、他人の“マナー違反”が目につくこともあるかもしれない。だが、実際はなかなか注意できないものである。◆のんびりと過ごすはずの時間が台無しに大学生の黒崎茜さん（仮名）は昨年の冬、山形の実家へ帰省するべく、東京駅から新幹線に乗り込んだ。平日ではあったが帰省ラッシュの時期で車内は満席に近く、窓側の席に座