ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、オンライン取材に応じ、自身の選手としてのピークについて語った。昨年１２月には「野球選手としてのピークを迎える、または今もその中にいると思っている」と口にしていた大谷。その言葉通り今季は自己最多となる５５本塁打を放ち、投手としてもＭＬＢの公式戦では自己最速となる１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマークした。２４年２月に真美子夫人と