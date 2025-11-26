今年1月30日に発表されるや人気爆発、発表4日で5万台ものオーダーが殺到して受注停止になってしまったスズキ「ジムニーノマド」。コンパクトながら本格的なオフロード走行が可能な「ジムニー」が5ドアになったモデルです。納車が間に合わない状態なので、当然、広報車も存在しないのですが、AD高橋氏が発表当日にオーダーを入れていたノマドが納車されたと聞き、さっそくフェルさんにも試乗して記事を書いてもらうことにしました。