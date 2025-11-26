ユニクロでは11月21日（金）〜11月27日（木）の7日間、半期に1度の大セール「ユニクロ感謝祭」を開催中。そこでアパレル店員の筆者が、この冬に買っておくべきユニクロのおすすめアイテムを厳選してみました。※以下、価格はすべて2025年11月25日時点のものです。価格や販売状況は変動する場合があります。◆パフテックアウターを着るならコレ！軽さと暖かさを両立した高機能中綿を使用したパフテックアウター。パーカーやジ