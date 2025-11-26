EXILEを中心にさまざまなアーティストが所属する芸能事務所株式会社LDH JAPAN（以下LDH）。かつてはヤンキーやコワモテな兄ちゃんというイメージがついていたLDHグループですが、今では既婚メンバーも増え、中には国民的女優と結婚した人も多くいます。そんなLDHメンバーと結婚した妻たちが軒並み「幸せそう」であるとして、世間から羨望の声が上がっています。◆上戸彩・武井咲・朝比奈彩…女優たちが選んだ“LDHの旦那”LDHと言