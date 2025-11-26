11月21日より映画『TOKYOタクシー』が公開中。目玉となるのは、やはり木村拓哉と倍賞千恵子のW主演。アニメ映画『ハウルの動く城』から約21年ぶりかつ、実写映画では初の共演となる2人が、タクシーの運転手と、人生の終活に向かうマダムに扮して、東京の街をめぐり、語り合うドラマとなっている。その木村拓哉の配役に対しては「こんな運転手いないでしょ」「もっと渋いおじさん俳優がやったほうがいいのでは」といったネット