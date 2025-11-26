2025年12月2日（火）から、しまむら公式オンラインストアで先行販売される『Disney Collection HAPPY BAG』。インフルエンサーのちはるさんがプロデュースしたこの特別な福袋は、ディズニーの人気キャラクターたちをテーマにした豪華なアイテムを詰め込んだ5点セット（\7,700）と、実用的で可愛らしい4点セット（\3,300）の2種類が登場！早めのチェックがオススメ♪ ディズニーファン必見！