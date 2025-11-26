数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！ 一見シンプルですが、じっくり考えると奥の深い問題です。一瞬のひらめきでスルッと正解できるあなたは、パズル脳の持ち主かも？問題：100、90、81、73、66、□□に入る数字は何でしょうか？ヒント：引かれている数が毎回1ずつ小さくなっています。答えを見る↓↓↓↓↓正解：60正解は「60」でした。▼解説この数列は、毎回引かれている数が1ずつ減っていくという規