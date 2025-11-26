11月25日夕方、浜松市浜名区の市道で道路歩いていた83歳の女性に後ろから走って来た車がぶつかり、女性にけがをさせて逃走するひき逃げ事件がありました。 25日午後5時45分頃、浜松市浜名区内野の市道で、北に向かって歩いていた女性（83）に、後ろから走ってきた車がぶつかり、車はそのまま逃走しました。女性は転倒し、首や腰を打つ軽傷を負いました。 目撃した人から「ひき逃げのようだ」と、警察に通報がありました。 警察