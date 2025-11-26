高市政権発足後初めてとなる「政労使の意見交換」が行われ、高市総理大臣は物価上昇に負けない賃上げの実現に向け、企業などに協力を求めました。【映像】政労使の意見交換「一昨年、昨年の水準と遜色のない水準での賃上げ、とりわけ物価上昇に負けないベースアップの実現に向けたご協力を心よりお願いいたします」（高市総理大臣）高市総理は、連合や経団連などに対しこう述べたうえで、政府も賃上げの定着にむけた環境整備に