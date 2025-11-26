神奈川県川崎市の東京湾アクアライン上りはトンネル内で起きた事故の影響で、午前8時半現在、一部区間で通行止めが続いています。警察などによりますと、きょう午前2時44分ごろ、川崎市の東京湾アクアライン上り3.9キロポスト付近のトンネル内で、大型バイクが大型貨物車に追突しました。バイクは追突のはずみで転倒し、後続の乗用車2台と別の大型バイク2台も巻き込まれ、あわせて車3台・バイク3台の多重事故になりました。消防に