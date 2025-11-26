テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２６日、ドジャース・大谷翔平投手が２５日にインスタグラムで来年３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する意向を表明したことを報じた。同３月５日の大会開幕まであと１００日。連覇に向け、起用法については今後、議論が進むとみられるが、打者専念となる可能性もある。コメンテーターを務めるジャーナリストの浜