東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値180.53高値180.86安値180.10 181.65ハイブレイク 181.26抵抗2 180.89抵抗1 180.50ピボット 180.13支持1 179.74支持2 179.37ローブレイク ポンド円 終値205.44高値206.00安値205.01 206.95ハイブレイク 206.47抵抗2 205.96抵抗1 205.48ピボット 204.97支持1 204.49支持2 203.98ロ&#1254