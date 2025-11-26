東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6469高値0.6476安値0.6436 0.6525ハイブレイク 0.6500抵抗2 0.6485抵抗1 0.6460ピボット 0.6445支持1 0.6420支持2 0.6405ローブレイク キーウィドル 終値0.5621高値0.5629安値0.5591 0.5674ハイブレイク 0.5652抵抗2 0.5636抵抗1 0.5614ピボット 0.5598支持1 0.5576