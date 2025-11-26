朝ドラ「ばけばけ」には、多くの魅力的なキャラクターが登場します。その中には、ヒロイン・トキとその夫となるレフカダ・ヘブンをはじめ、実在した人物も数多く含まれています。本記事で紹介するのは、ドラマに登場した島根県知事・江藤安宗（モデルは籠手田安定）の娘・江藤リヨのモデルとなった、籠手田よし子についてです。籠手田よし子をモデルとする江藤リヨ（演：北香那。公式Instagramより）。よし子は勉学や英語に優れ、