【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が25日、オンラインで取材に応じ、出場を表明した来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で「二刀流」としてプレーする可能性について「起用法についてはまだ分からない」と今後協議していく考えを示した。