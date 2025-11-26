野党各党が次期衆院選に向けた準備を加速させている。報道各社の世論調査で高い内閣支持率を維持している高市首相が早期の衆院解散・総選挙に踏み切る可能性があると警戒しているためだ。立憲民主党など一部の野党間では選挙協力を模索する動きもあるが、どこまで具体化できるかは見通せていない。立民の安住幹事長は２５日の記者会見で「（与党以外の）もう一つの受け皿として１選挙区ずつ選んでもらえる体制が好ましい」と述