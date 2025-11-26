嬉野温泉公衆浴場シーボルトの湯。温泉は、もはや自然の恵みだけではない。嬉野の湯を支えてきた“湯守り人”たちの営みが、名湯を今につないでいる（筆者撮影）【画像を見る】人気温泉地・嬉野の街並みはこんな感じ「嬉野温泉って、源泉がもうないっちゃろ？」佐賀県の嬉野温泉。「日本三大美肌の湯」として知られる、九州が誇る名湯だ。ところが、現在私の住む福岡で嬉野温泉の話題を出すと「源泉が枯渇している」というイメージ