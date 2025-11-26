埼玉西武ライオンズの栗山巧（42）が11月24日、来季限りでの現役引退を発表した。 栗山は2001年に入団し、来季でプロ25年目の節目。今季は11試合出場にとどまっているが、2025年シーズン終了時までに通算2312試合に出場し、9062打席、7752打数、946得点を記録し128本塁打を放つなど、長年にわたって「ミスターレオ」として活躍した。 色紙を手にする栗山 栗山は８千万円（2024年12月04日）